كرة سلة – سقوط مفاجئ لـ الاتحاد وخسارة الزمالك وفوز الأهلي في الجولة الأولى

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 22:17

كتب : محمد سمير

الزمالك - الجزيرة - كرة سلة - الصورة من حساب اتحاد السلة المصري

بدأ دوري سوبر كرة السلة بطريقة مثيرة للغاية بخسارة غير متوقعة للاتحاد السكندري، وخسر الزمالك حامل اللقب والأهلي في الجولة الأولى.

وسقط الاتحاد في فخ الهزيمة الأولى له بالموسم أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 75-96.

فيما خسر الزمالك حامل اللقب من الجزيرة بنتيجة 70-56.

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وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 74-44.

وجاءت نتائج الجولة الأولى:

الاتحاد السكندري 75-96 المصرية للاتصالات

الأهلي 74-44 سبورتنج

الزمالك 56-70 الجزيرة

سموحة 77-89 مصر للتأمين

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

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