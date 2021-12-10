كرة سلة – سقوط مفاجئ لـ الاتحاد وخسارة الزمالك وفوز الأهلي في الجولة الأولى

بدأ دوري سوبر كرة السلة بطريقة مثيرة للغاية بخسارة غير متوقعة للاتحاد السكندري، وخسر الزمالك حامل اللقب والأهلي في الجولة الأولى.

وسقط الاتحاد في فخ الهزيمة الأولى له بالموسم أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 75-96.

فيما خسر الزمالك حامل اللقب من الجزيرة بنتيجة 70-56.

الزمالك حامل لقب دوري السوبر يبدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام الجزيرة بنتيجة 70/56 ⛹️‍♂️ pic.twitter.com/up5VaW2C5E — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 10, 2021

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 74-44.

وجاءت نتائج الجولة الأولى:

الاتحاد السكندري 75-96 المصرية للاتصالات

الأهلي 74-44 سبورتنج

الزمالك 56-70 الجزيرة

سموحة 77-89 مصر للتأمين

مع بداية الجولة الأولى .. دوري السوبر يشتعل مبكرًا 🔥🔥 المصرية للاتصالات يهزم الاتحاد السكندري بنتيجة 96/75 في أول جولات المسابقة ⛹️‍♂️ 📸 Dida pic.twitter.com/v5oGwxEPXm — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 10, 2021

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.