بمشاركة متأخرة لـ أحمد ياسر ريان.. ألتاي يسقط على ملعبه

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

خسر ألتاي على يد ضيفه هاتاي سبور بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري التركي.

وتواجد أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي على مقاعد البدلاء حتى حل في الدقيقة 88 على حساب مارتن رودريجيز.

وأتت الخسارة رغم تقدم ألتاي في الدقيقة 21 بهدف سجله سيزار بيناريس.

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التعادل أتى في الدقيقة 38 بتوقيع السنغالي مامي ضيوف، بعد تمريرة حاسمة من فاتح كوروتشوك.

أما هدف الفوز فسجله الكونغولي ديلان سانت لويس في الدقيقة 76.

وأهدر مامي ضيوف ركلة جزاء في الدقيقة 86، قبل نزول أحمد ياسر ريان بدقيقتين.

بهذه النتيجة يرفع هاتاي سبور رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بينما تجمد رصيد ألتاي عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

أحمد ياسر ريان ألتاي
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