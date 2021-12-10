انتهت كأس العرب – قطر (5)-(0) الإمارات.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قطر والإمارات، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

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نهاية المباراة

ق. 72 رأسية من خوخي في العارضة.

ق. 53 أوووه علي مبخوت ينفرد ويسدد بجانب المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

أووووه الفيديو يحتسب الخاااامس

ق. 45 الخااامس لا؟ المعز علي يسجل والحكم يحتسب تسلل.

ق. 44 جوووول رااابع. تمريرة من أكرم عفيف إلى عبد العزيز حاتم الذي سدد في المقص والحارس يكتفي بالمشاهدة.

ق. 42 تصويبة إماراتية من الزعابي تمر بجانب مرمى سعد الشيب.

ق. 35 جووووول جديد لقطر. خوخي بوعلام يسجل الثاثلث من ركلة الجزاء.

ق.31 ركلة جزااااء جديدة. المعز علي ينفرد ويراوغ خصيف الذي يعرقله داخل منطقة الجزاء والحكم يعود لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لقطر.

ق. 30 كرة ثابتة بعيدة المدى ينفذها خوخي بوعلام ويتصدى لها علي خصيف إلى ركنية.

ق. 28 جووووول ثااااني. المعز علي يسجل من ركلة جزاء.

ق. 26 ركلة جزاااء لقطر بعد لمسة يد على محمود خميس.

ق. 22 أوووه بينية رائعة من أكرم عفيف إلى المعز علي الذي انفرد وسدد لكن علي خصيف تألق وتصدى لها ببراعة.

ق. 9 عرضية من تيجالي تمر أمام كايو الذي حاول إدراك التعادل.

ق. 5 جووووول أوووول. هدف أول لقطر بعد خطأ دفاعي فادح. محمد سالم العنزي مدافع الإمارات تعثر في الكرة ليقطعها المعز علي ويرسل عرضية تصل إلى أكرم عفيفي الذي راوغ الحارس وسجلها علي سالمين في مرماه بالخطأ أثناء محاولة إنقاذها.

بداية المباراة