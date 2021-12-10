تشكيل كأس العرب - المعز علي يقود قطر.. وتيجالي وكايو في هجوم الإمارات

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

قطر والإمارات

يبدأ المعز علي في هجوم قطر ومن خلفه أكرم عفيف وحسن الهيدوس في مواجهة الإمارات في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العرب.

يقود سباستيان تيجالي هجوم الإمارت، بينما يجلس الثنائي علي مبخوت وإسماعيل مطر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل قطر:

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حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: همام الأمين - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي

الوسط: عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – كريم بوضياف – إسماعيل محمد

الهجوم: المعز علي

وجاء تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمود خميس – مهند العنزي – محمد العطاس – بندر الأحبابي

الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان

أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

الهجوم: سباستيان تيجالي

الفائز من مباراة اليوم سيواجه الفائز من مباراة الغد بين الجزائر والمغرب.

وكان منتخب تونس قد حصد أولى بطاقات نصف النهائي بالفوز على عُمان 2-1. (طالع التفاصيل)

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