تشكيل كأس العرب - المعز علي يقود قطر.. وتيجالي وكايو في هجوم الإمارات

يبدأ المعز علي في هجوم قطر ومن خلفه أكرم عفيف وحسن الهيدوس في مواجهة الإمارات في ثاني مباريات ربع نهائي كأس العرب.

يقود سباستيان تيجالي هجوم الإمارت، بينما يجلس الثنائي علي مبخوت وإسماعيل مطر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب

الدفاع: همام الأمين - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي - بسام الراوي

الوسط: عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – كريم بوضياف – إسماعيل محمد

الهجوم: المعز علي

🎥 | التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني🇶🇦 أمام منتخب الإمارات لمباراة الربع النهائي من بطولة #كأس_العرب 🏆.#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/0Kbpz1EIau — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 10, 2021

وجاء تشكيل الإمارات:

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمود خميس – مهند العنزي – محمد العطاس – بندر الأحبابي

الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان

أمامهما: علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

الهجوم: سباستيان تيجالي

الفائز من مباراة اليوم سيواجه الفائز من مباراة الغد بين الجزائر والمغرب.

وكان منتخب تونس قد حصد أولى بطاقات نصف النهائي بالفوز على عُمان 2-1. (طالع التفاصيل)