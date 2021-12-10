وكيل دونجا لـ في الجول: نمتلك عرضا مغربيا.. وجلسة حسم مع الإسماعيلي

يملك محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الإسماعيلي عرضا مغربيا، فيما لم يحسم مصيره مع الفريق حتى الآن.

وقال محمد عبد الحميد وكيل دونجا في تصريحات لـFilGoal.com: "نمتلك أكثر من عرض، أبرزهم عرض من أحد أندية الدوري المغربي".

وأضاف "خلال اليومين المقبلين، ستكون هناك جلسة مع مسئولي الإسماعيلي لحسم كل شيء يخص اللاعب والنادي".

وكيل دونجا أتم "عقد دونجا ينتهي بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير، لكننا نحترم النادي الاسماعيلي باعتباره أحد الأندية الكبيرة في مصر وإفريقيا".

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ولم يحقق الدراويش أي فوز في الدوري حتى الآن بعد مرور 6 جولات، إذ تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.