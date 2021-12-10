الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع أموتو.. وموقف الترهوني

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي، حقيقة التعاقد مع أوستين أموتو مهاجم النادي المصري، وموقف محمد الترهوني اللاعب الليبي النهائي.

وقال أشرف خضر في تصريحات لـFilGoal.com: "لا نفاوض في الوقت الحالي مع أوستين أموتو مهاجم المصري".

وأضاف "حدثت بالفعل مفاوضات معه، ولكنها توقفت منذ فترة وابتعدنا عن فكرة التعاقد معه".

وعن الترهوني، قال خضر "العلاقة مع الليبي محمد الترهوني انتهت لأن الظروف لم تساعد على تواجده مع الفريق حتى الآن، وبالتالي فضلنا ابتعاده".

واستمر "نحتاج لاعبين يتم الدفع بهم على الفور في الملعب، وقد تم الاستقرار عليهم وتدور معهم مفاوضات ".

خضر أوضح "ظروف التفاوض مع لاعبين لفترة الانتقالات الشتوية صعبة جدا لأنه لا يوجد نادي يترك لاعب في هذه الفترة ويكون في حاجة له".

وأتم "نجري مفاوضات حاليا لإتمام التعاقد مع عدد من الصفقات التي حددناها ولاقت قبول المدير الفني للفريق خوان براون".

كانت العديد من التقارير قد أشارت لاقتراب أوستين أموتو مهاجم المصري من الانضمام لنادي الإسماعيلي.

وينتهي عقد أموتو مع المصري بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق مع الفريق لتجديده حتى الآن.

ويتسعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ولم يحقق الدراويش أي فوز في الدوري حتى الآن بعد مرور 6 جولات، إذ تعادل في مباراتين وخسر 4 مباريات، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.