كأس العرب - ساسي: شخصيتنا القوية أعادتنا أمام عمان.. ويجب أن نتحسن

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - أوليفر كاسكو - سوريا - تونس - كأس العرب

يرى فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس بأن شخصية منتخب بلاده القوية هي ما أعادتهم أمام عمان.

تونس فازت على عمان بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وقال فرجاني ساسي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "خضنا مباراة قوية أمام فريق صعب. المباراة تصعبت بعد تسجيل عمان لهدف التعادل، لكننا سهلنا الأمور على أنفسنا من خلال تسجيل الهدف الثاني وفرضنا شخصيتنا القوية".

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وأضاف "لدينا العديد من الإيجابيات لندعمها، وبعض السلبيات التي سنحاول تلافيها خلال الفترة المقبلة وامام منافس أقوى في المباراة المقبلة".

لاعب الدحيل القطري أتم "أشكر الجماهير على دعمها لنا من المدرجات، وأتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنهم بنا".

وتلعب تونس في نصف النهائي مع الفائز بين مصر والأردن في المباراة التي ستقام مساء غد السبت.

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