كأس العرب - مدرب عمان: منتخب تونس كان الأفضل

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:41

كتب : FilGoal

برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان

هنأ برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان منافسه منتخب تونس عقب فوز الأخير بهدفين مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال برانكوفيتش عقب المباراة لقنوات "بي إن سبورتس": "أرسل التحية للمنتخب التونسي الذي استحق الفوز".

وأضاف "كنا نتوقع أن تكون المباراة صعبة، فالمنتخب التونسي كان أفضل منا في الكرة الأولى والثانية".

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واختتم "لعبوا على الأخطاء التي ارتكبناها، واللاعبون حاولوا جاهدين أن يعودوا عدة مرات ولكن لم ننجح".

ويلتقي الفائز من مصر والأردن مع منتخب تونس على ملعب 974 في الدوحة، وذلك لخوض نصف النهائي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

إيفانكوفيتش عمان تونس كأس العرب
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