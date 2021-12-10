كأس العرب - مجبري: منتخب مصر الأقرب لمواجهة تونس ولكن المفاجآت واردة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 19:14

كتب : FilGoal

حنبعل مجبري مع تونس أمام عمان

أبدى حنبعل مجبري لاعب منتخب تونس وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سعادته عقب الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال مجبري عقب المباراة لقنوات "بي إن سبورتس": "المنتخب العماني فريق كبير ولكننا درسناه بطريقة جيدة في الأيام الماضية وشاهدنا كل تحركاته".

وأضاف " قدمنا عرضا ممتازا في الشوط الأول ولم نستطع أن نترجمه إلى أهداف، حيث كان يجب أن نسجل على الأقل 3 أهداف ولكنهم تعادلوا ثم عدنا في النتيجة. سيطرنا على المباراة ونحن منتخب قابل للتحسن".

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أما عن الخصم المنتظر في نصف النهائي من مباراة مصر والأردن غدا قال مجبري: "سوف نشاهد مباراة مصر والأردن ونحللها جيدا. من الممكن أن نقابل أي من الطرفين".

واختتم "المفاجآت واردة في البطولة حيث خسرنا أمام سوريا، ولكن أعتقد أن منتخب مصر هو المرشح للفوز".

ويلتقي الفائز من مصر والأردن مع منتخب تونس على ملعب 974 في الدوحة، وذلك لخوض نصف النهائي في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

تونس مجبري مانشستر يونايتد كأس العرب
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