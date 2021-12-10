كأس العرب - مران منتخب مصر.. مشاركة أفشة وراحة لـ الونش

شارك محمد مجدي "أفشة" لاعب منتخب مصر في المران الأخير قبل مواجهة الأردن، فيما حصل محمود حمدي "الونش" على راحة من التدريبات.

اختتم المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء الأردن.

شارك في المران محمد مجدي "أفشة"، بينما فضل كارلوس كيروش المدير الفني إراحة محمود حمدي "الونش" من جزء من التدريبات لشعوره بالإجهاد.

كما واصل أحمد حجازي برنامجه العلاجي بالملعب على هامش تدريبات الفريق، فيما أدى أيمن أشرف برنامجه العلاجي اليوم بمقر الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن مساء غد السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

ويلتقي الفائز بين مصر والأردن، مع الفائز بين تونس وعمان المقامة مباراتهما حاليا.