مران الزمالك – عودة عبد الغني وراحة إضافية لـ جابر.. وبرنامج تأهيلي لـ السعيد

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 18:21

كتب : إبراهيم رمضان

إسلام جابر الزمالك إنبي الدوري المصري

عاد محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك لتدريبات الفريق الجماعية، فيما حصل إسلام جابر على راحة إضافية بإذن من الجهاز الفني.

أدى لاعبو الزمالك مرانهم اليوم الجمعة، استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري.

وخضع محمود علاء وعمر السعيد لاعبا الفريق لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش التدريبات.

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جاء تأهيل علاء والسعيد وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه الثنائي.

محمد عبد الفني مدافع الفريق عاد للتدريبات الجماعية بعدما خضع خلال اليومين السابقين لبرنامج تأهيلي وتجهيزي خاص داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، وفقا لتعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعدادا للفترة المقبلة.

من جهة أخرى، حصل إسلام جابر لاعب الوسط العائد بعد شفائه من فيروس كورونا على راحة إضافية بإذن من الجهازين الفني والطبي، على أن يعود للتدريبات مساء غد السبت.

وخصص البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة للثلاثي السيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء حراس فريق الشباب بالناد.

ودرب أوليفيرا ثلاثي حراسة المرمى على أمور فنية خاصة، منها التعامل مع الكرات العرضية سواء المرتفعة أو الأرضية، والتعامل معها بأفضل شكل ممكن، من خلال وجود لاعبين أمام المرمى يقومان بدور المهاجمين في المتابعة.

كما قام أوليفيرا بتدريب الثلاثي على التصدي للتسديدات القريبة والبعيدة سواء على المرمى الكبير أو المرمى الصغير الذي تم استخدامه.

ووجه أرتو أوليفيرا تعليمات خاصة ومتواصلة للحراس الشباب، بجانب تصحيح بعض الأمور الفنية لهم.

وأخيرا، قسم كارتيرون اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء تدريبات تأهيلية على هامش، إذ قامت كل مجموعة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة في مربع صغير، من خلال التمرير من لمسة واحدة.

وركز الجهاز الفني للفريق في هذه الفقرة على رفع معدل المرونة والحركة الجسمانية للاعبين.

كما شارك في هذه الفقرة جميع اللاعبين بمن فيهم حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ومعاذ علاء.

وأشرف فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني للزمالك بالإشراف على الفقرة ومعه معاونه أحمد عصمت.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق عن سلبية مسحة عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وشفاءه من فيروس كورونا بعد خضوعه للبروتوكول الطبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري محمد أسامة
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