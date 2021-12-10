الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة العاشرة

تغير ترتيب هدافي مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية، بعدما سجل رفيق كابو مهاجم وادي دجلة هاتريك، عقب نهاية مباريات الجولة العاشرة.

وانضم كابو إلى عمرو قلاوة مهاجم بورتو السويس صاحب الـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدرجة الثانية.

وفي المركز الثاني يأتي جيروم فيليب مهاجم منتخب السويس ومحمد شاهين لاعب بورتو السويس ومصطفى طلعت لاعب وادي دجلة برصيد 4 أهداف.

ومعهم أيضا أحمد الصعيدي لاعب زد وعبد العزيز الشاعر لاعب النصر بنفس الرصيد.

وفي المركز الثالث يتواجد 10 لاعبين سجلوا 3 أهداف حتى الآن، أبرزهم رضا الويشي مهاجم الإنتاج الحربي وكريم لا لا لاعب بورتو السويس.

ويأتي ترتيب الهدافين كالتالي: