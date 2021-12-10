تشكيل كأس العرب – الجزيري يقود تونس .. وتغير وحيد في قائمة عمان
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:19
كتب : عمر خالد
يتواجه اليوم الجمعة منتخبا تونس وعمان في دور الـ 8 من بطولة كأس العرب 2021.
وجاء تشكيل تونس:
حراسة المرمى : معز حسن
الدفاع: محمد دراجر- ياسين مرياح - بلال العيفة - محمد بن حميدة
الوسط: حنبعل المجبري - فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي
الهجوم: نعيم السليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري
تشكيل منتخب #تونس الرسمي لمباراة #عُمان في ربع نهائي #كأس_العرب #كأس_العرب_2021 | #مونديال_العرب_2021 | #مونديال_العرب | #OneTwoPlat pic.twitter.com/QAQdWUhrYf— ون تو | One Two (@OneTwoPlat) December 10, 2021
بينما عمان:
حراسة المرمى: إبراهيم المخيني
الدفاع: أحمد الكعبي - جمعة الحبسي - أحمد الخميسي - محمود المشيفري
الوسط: أرشد العلوي - حارب السعدي - عبد الله فواز - صلاح اليحيائي
الهجوم: منذر علوي- خالد الهجري
📋 تشكيلة منتخبنا الوطني في لقاء اليوم 🇴🇲#كأس_العرب#عمان_تونس#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/LvDvq6X7PJ— OFA - Official Page (@OmanFA) December 10, 2021
والفائز من الفريقين سيلعب في نصف النهائي ضد مصر أو الأردن.
وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.