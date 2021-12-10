تشكيل كأس العرب – الجزيري يقود تونس .. وتغير وحيد في قائمة عمان

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:19

كتب : عمر خالد

منتخب تونس

يتواجه اليوم الجمعة منتخبا تونس وعمان في دور الـ 8 من بطولة كأس العرب 2021.

وجاء تشكيل تونس:

حراسة المرمى : معز حسن

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الدفاع: محمد دراجر- ياسين مرياح - بلال العيفة - محمد بن حميدة

الوسط: حنبعل المجبري - فرجاني ساسي - غيلان الشعلالي

الهجوم: نعيم السليتي - يوسف المساكني - سيف الدين الجزيري

بينما عمان:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: أحمد الكعبي - جمعة الحبسي - أحمد الخميسي - محمود المشيفري

الوسط: أرشد العلوي - حارب السعدي - عبد الله فواز - صلاح اليحيائي

الهجوم: منذر علوي- خالد الهجري

والفائز من الفريقين سيلعب في نصف النهائي ضد مصر أو الأردن.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 1.

تونس عمان كأس العرب 2021
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