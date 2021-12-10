كأس العرب - مدرب الأردن: أثق في اللاعبين رغم قوة مصر

يثق عدنان حمد مدرب الأردن في قدرة فريقه على تقديم لقاء قوي ضد مصر يوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.

وقال العراقي في مؤتمر صحفي:"نعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات وفيروس كورونا، قد نفقد مهند عماد أيضا أمام مصر".

وواصل "اللقاء فرصة ليثبت اللاعبون الجدد جدارتهم. أثق في المجموعة رغم صعوبة المباراة، هذا لقاء إقصائي وليس في الدور الأول".

واستمر "منتخب مصر في وضعية أفضل لأنه بلغ المرحلة النهائية من تصفيا كأس العالم، بينما ودعنا نحن مبكرا. سنعمل على الظهور بأفضل شكل ضد مصر".

ويلعب الأردن ضد مصر الساعة 5 مساء.

والفائز من مواجهة مصر والأردن سيلعب في نصف النهائي ضد تونس أو عمان.

وإذا واصل المسيرة للنهائي فسيواجه قطر أو الإمارات أو الجزائر أو المغرب.