كأس العرب - مدرب الأردن: أثق في اللاعبين رغم قوة مصر
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 16:00
كتب : FilGoal
يثق عدنان حمد مدرب الأردن في قدرة فريقه على تقديم لقاء قوي ضد مصر يوم السبت في ربع نهائي كأس العرب 2021.
وقال العراقي في مؤتمر صحفي:"نعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات وفيروس كورونا، قد نفقد مهند عماد أيضا أمام مصر".
وواصل "اللقاء فرصة ليثبت اللاعبون الجدد جدارتهم. أثق في المجموعة رغم صعوبة المباراة، هذا لقاء إقصائي وليس في الدور الأول".
واستمر "منتخب مصر في وضعية أفضل لأنه بلغ المرحلة النهائية من تصفيا كأس العالم، بينما ودعنا نحن مبكرا. سنعمل على الظهور بأفضل شكل ضد مصر".
ويلعب الأردن ضد مصر الساعة 5 مساء.
والفائز من مواجهة مصر والأردن سيلعب في نصف النهائي ضد تونس أو عمان.
وإذا واصل المسيرة للنهائي فسيواجه قطر أو الإمارات أو الجزائر أو المغرب.