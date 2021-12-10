مؤتمر كيروش عن – أفشة وأحلام تتخطى كأس العرب.. الارتقاء بمستوى مصر ومونديال الأندية

لا يفضل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المغامرة بمحمد مجدي "أفشة" لاعب الفراعنة في مواجهة الأردن غدا السبت.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه الأردن في ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية في ربع نهائي كأس العرب.

وعاد أفشة لتوه من إصابة بشد عضلي حرمه من مواجهة الجزائر في ختام دور المجموعات.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "أحمد حجازي وأيمن أشرف لن يتمكنا من اللعب للإصابة، ولا أفضل المغامرة بأفشة للحفاظ على سلامته".

وعن المباراة قال: "نحن متحمسون لوجودنا هنا وعلينا أن نغتنم الفرصة ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا لنلعب افضل كرة قدم لكي نستمر في التقدم".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "نعلم أننا سنلعب أمام فريق قوي ومنظم لديه لاعبين جيدين ولديهم نفس الهدف والحلم وهو الفوز والتاهل".

وشدد "أتمنى ان نتمكن من أن نكون افضل خلال الـ90 دقيقة وهذه هي رغبتنا خلال المباراة".

وأشاد كيروش بالأردن وقال: "طالما وصل الفريق الأردني إلى ربع النهائي فهو يستحق أن يكون في هذه المرحلة وهو فريق قوي وخاض العديد من المباريات الودية قبل الحضور للدوحة وبالتالي فالحظوظ متساوية بين كل فريق بنسبة 50% لكل فريق مع بداية المباراة".

وعن منتخب مصر قال: "لدينا العديد من اللاعبين الشباب المميزين في المنتخب وجميعهم يحاولوا أن يؤدوا أفضل ما لديهم في إطار المنافسة".

وأكمل "ونحن نحاول من هذه البطولة أن نكتسب الخبرة وننظر إلى المستقبل لأن أحلامنا تتخطى مجرد البطولة نريد ان نستعد بأفضل صورة لكأس العالم".

وأضاف "خضنا 3 مباريات في الدور الأول والآن نحن في مرحلة خروج المغلوب ومن سيفوز سيواصل المشوار بعد 90 دقيقة، لا توجد أي أعذار على الإطلاق خلال المباراة".

وعن كيف يتعامل مع اللاعبين أوضح "أحاول أن أجذب اللاعبين للتفاصيل الدقيقة ونركز على كل مباراة بشكل كبير وهذا أمر طبيعي يحدث ونحن نتطور مع بعضنا البعض ونتعلم سويا واللاعبين يعرفون المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

وشدد "ونحن نريد أن نكون من أفضل المنتخبات الموجودة في هذه المنافسة ونصل إلى النهائي ونفوز بالذهب".

وعاد كيروش للحديث عن مواجهة الأردن مرة أخرى قائلا: "هو فريق جيد وأفضل من المستوى الذي كان عليه قبل 3 سنوات ونحن نشعر بالحماس لخوض المباراة فكلما كان الخصم أفضل كلما أصبحنا نحن أفضل".

وأردف "إن لعبت ضد أفضل فرق العالم تصبح من الأفضل في العالم أيضا لأننا نريد الارتقاء لهذا المستوى، والمنتخب المصري لن يكون بين الأفضل إلا مع مواجهة فرق قوية، فلا نستطيع مواجهة فرق ضعيفة ثم نشتكي إننا سنلعب ضد إسبانيا على سبيل المثال، يجب أن نرتقي لهذا المستوى".

وعن موعد كأس العالم للأندية المتعارض مع كأس أمم إفريقيا 2021 قال كيروش: "قرات الأخبار ويمكن لعاصفة أن تحدث بعد بضعة أشهر".

وواصل "كرة القدم هي التي تأتينا كل أسبوع بمشاكل كبرى ولكن علينا أن نستمتع بمشاكل هذا الاسبوع أولا ونترك المشاكل الأخرى التي قد تأتي في الاسبوع المقبل حتى يأتي هذا الأسبوع وما قد يبدو كبيرا قد يصبح أصغر في يوم الغد ثم يصغر وبإمكاننا إيجاد حلول جيدة".

وأردف "أنا متاكد أننا سنجد حلا والمهم بالنسبة للفيفا والكاف والأندية أن هناك أمر بسيط جدا وأن كل اللاعبين هم أنفسهم فل يمكن أن نضع لاعب واحد في مكانين مختلفين بنفس اليوم، واللاعب لا يمكنه أن يطير ويجب أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الأمر فالوضع هذا لا يمكنه أن يستمر".

وأتم كيروش مؤتمره "سنبذل قصارى جهدنا لأن إقامة 4 منافسات في نفس الوقت أمر صعب ويجب أن يحل ذلك".