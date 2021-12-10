مؤتمر السولية: لاعب المنتخب قد يعطل مسيرته في تلك الحالة.. ولم نصل للتشبع

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 15:12

كتب : محمد الجزار

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

قال عمرو السولية قائد منتخب مصر إن النقد هو شيء أساسي من كرة القدم لكنه شدد على أن هناك من ينتقد بناء على أساسيات وهناك من يتحدث بناء على كرهه للاعب معين.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

مصر

وتحدث السولية في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "النقد جزء من كرة القدم لو لا يوجد تقييم فالكرة لن يكون لها أي داعي".

وواصل "هناك من ينتقد بناء على أساسيات وهناك من ينتقد بناء على كرهه للاعب معين، لو اللاعب أشغل نفسه بما يقال لن يحقق أي شيء في مسيرته فيجب أن يركز فقط على عمله ويعرف أن تقييمه يأتي من مدربه".

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وتابع "اللاعب عليه الوصول لأعلى مستوى له للعب لمنتخب مصر والتركيز على النقد سيجعلك تتوقف عن التطور وكلنا في أتم تركيزنا للعودة إلى مصر باللقب".

وعن مواجهة الأردن في ربع نهائي كأس العرب وتصدر المجموعة في الدور الأول قال السولية: "حققنا ما أردناه وتصدرنا المجموعة وتحسنا مع مرور المباريات وأدائنا تطور".

وشدد "لو أي من اللاعبين اعتقد أننا وصلنا للمرحلة الحالية وعلينا التوقف لن نقدم شيئا جديدا، هذه مباريات كؤوس ولا توجد فرصة للتعويض".

وأتم "نتحدث سويا عن تحقيق هدفنا في المباراة والتأهل لنصف النهائي، مباراة صعبة ونسبة الفوز لكل منا 50/50 وسنحاول الفوز لإكمال مشوارنا في البطولة".

وتقام مباراة مصر والأردن غدا السبت في استاد الجنوب في مدينة الوكرة في قطر.

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