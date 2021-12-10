مران الأهلي – عودة الثنائي الجنوب إفريقي. وعودة حسام حسن

عاد كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال البدنية في الأهلي وموسى ماتالابا محلل الأداء لمران الفريق اليوم الجمعة بعد خروجهما من الحجر الصحي.

وخضع الثنائي لحجر صحي بعد عودته من جنوب إفريقيا بعد ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا هناك.

وشهد المران محاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق استعدادا للقاء الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي في الـ22 من شهر ديسمبر الجاري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الاحمال.

ويرأس محمود الخطيب رئيس النادي بعثة الأهلي التي ستسافر إلى قطر لمواجهة الرجاء.

كما شهد المران مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض لها خلال لقاء غزل المحلة.