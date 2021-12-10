آس: برشلونة يفقد فاتي لنهاية 2021

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 13:50

كتب : عمر خالد

أنسو فاتي - برشلونة ضد دينامو كييف

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة سيفقد لاعبه الشاب المصاب أنسو فاتي حتى مطلع العام المقبل.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن عودة فاتي إلى التدريبات والمباريات تأجلت إلى 2022، حيث كان من المقرر عودة فاتي يوم 18 ديسمبر الحالي ضد إلتشي.

وأشارت آس إلى أنه تم الاتفاق بين الفريق واللاعب نفسه، لأنهم لا يريدون المخاطرة والاستعجال في مسألة العودة، وكما أعلن المدرب تشافي، سيعود فاتي عندما يتعافى بنسبة مائة بالمائة.

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وتابع التقرير أن الهدف الآن هو عودة فاتي أمام مايوركا في الثاني من يناير المقبل، وإذا عاد اللاعب في ذلك التاريخ فإنه سيكون غاب عن الملاعب 8 أسابيع وليس 6 كما أعلن من قبل.

وشددت الصحيفة أن برشلونة سيفقد خدمات مهاجمة الهولندي ممفيس ديباي لمدة شهر على الأقل بسبب إصابة في أوتار الركبة، بالإضافة إلى استمرار غياب مارتن برايثوايت وبالتالي فإن المهاجم الوحيد المتاح للفريق هو لوك دي يونج.

يذكر أن فاتي أصيب في 6 نوفمبر الماضي خلال مباراة سيلتا فيجو، حيث أصيب بتمزق في أوتار الركبة، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين 6 أسابيع إلى 8.

برشلونة أنسو فاتي
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