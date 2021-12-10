تاريخ مواجهات مصر والأردن.. تفوق كبير للفراعنة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 13:22

كتب : عمر خالد

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

تتوجه أنظار جماهير المنتخب المصري صوب العاصمة القطرية الدوحة، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيرة الأردني، ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العرب.

وتقام المباراة على ملعب لستاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء غدا.

ويستعرض معكم Filgoal.com تاريخ مواجهات بين المنتخب المصري والأردني، حيث تواجه المنتخبين 6 مرات قبل ذلك، قبل مواجهة الغد المرتقبة.

أخبار متعلقة
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة أزمة قد تحرم الرجاء مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي فاتح تريم: سنفعل بند شراء مصطفى محمد

المنتخبان تواجها قبل ذلك ضمن مباريات كأس العرب في نسختين سابقتين، الأولى كانت في 21 يوليو عام 1988 وفاز المنتخب المصري بهذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وأحرز الأهداف كلا من علاء ميهوب وحسام حسن.

المواجهة الثانية في كأس العرب كانت في 8 سبتمبر عام 1992، حيث تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما وأحرز هدف المنتخب المصري أيمن منصور.

بقية المواجهات بين مصر والأردن كانت مواجهات ودية، عام 1974 فازت مصر على الأردن بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء ضمن بطولة ودية أقيمت على الأراضي السورية، ولعب المنتخب المصري وقتها بالصف الثاني وليس الأول.

وفي عام 1983 تواجه المنتخبان مرتين وديتين، وحقق المنتخب المصري فيهما انتصارا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المواجهتين، وأحرز أهداف منتخب مصر كل من حمدي نوح وإبراهيم يوسف وزكريا ناصف في المباراة الأول.

أما في المباراة الثانية فأحرز أهداف منتخب مصر علاء نبيل وطاهر أبو زيد ومحمود الخطيب.

فيما تأتي المواجهة الأخيرة عام 2016 وكانت مباراة ودية فاز بها المنتخب الأردني بنتيجة هدف نظيف، وتعد تلك هى المباراة الوحيدة التي فازت بها الأردن على مصر.

وتعد مباراة الغد هى المواجهة السابعة بين المنتخبين.

منتخب مصر منتخب الأردن كأس العرب
نرشح لكم
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر منافس مصر - السودان يقيل فيلود ويعين مدربا وطنيا حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة
أخر الأخبار
حوار في الجول – الهيدوس: استغلينا كل الفرص ضد الإمارات.. ولا نفكر في نهائي كأس العرب 25 دقيقة | كأس العرب 2021
منافس مصر – الإقالة الثانية في مجموعة الفراعنة.. نيجيريا تعلن رحيل روهر 51 دقيقة | إفريقيا
الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي ساعة | الدوري الإيطالي
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (1) - (0) أتليتكو مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى منصور لـ في الجول عن تقارير "عودة ساسي": لا أستطيع الإجابة الآن ساعة | ميركاتو
صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يعلن خارطة طريق انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | مصر
تشكيل باريس سان جيرمان - ميسي ومبابي يقودان الهجوم.. وثلاثي في خط الوسط ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة