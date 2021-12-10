تاريخ مواجهات مصر والأردن.. تفوق كبير للفراعنة

تتوجه أنظار جماهير المنتخب المصري صوب العاصمة القطرية الدوحة، لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد نظيرة الأردني، ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة كأس العرب.

وتقام المباراة على ملعب لستاد الجنوب، في تمام الخامسة مساء غدا.

ويستعرض معكم Filgoal.com تاريخ مواجهات بين المنتخب المصري والأردني، حيث تواجه المنتخبين 6 مرات قبل ذلك، قبل مواجهة الغد المرتقبة.

المنتخبان تواجها قبل ذلك ضمن مباريات كأس العرب في نسختين سابقتين، الأولى كانت في 21 يوليو عام 1988 وفاز المنتخب المصري بهذه المباراة بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وأحرز الأهداف كلا من علاء ميهوب وحسام حسن.

المواجهة الثانية في كأس العرب كانت في 8 سبتمبر عام 1992، حيث تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما وأحرز هدف المنتخب المصري أيمن منصور.

بقية المواجهات بين مصر والأردن كانت مواجهات ودية، عام 1974 فازت مصر على الأردن بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء ضمن بطولة ودية أقيمت على الأراضي السورية، ولعب المنتخب المصري وقتها بالصف الثاني وليس الأول.

وفي عام 1983 تواجه المنتخبان مرتين وديتين، وحقق المنتخب المصري فيهما انتصارا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المواجهتين، وأحرز أهداف منتخب مصر كل من حمدي نوح وإبراهيم يوسف وزكريا ناصف في المباراة الأول.

أما في المباراة الثانية فأحرز أهداف منتخب مصر علاء نبيل وطاهر أبو زيد ومحمود الخطيب.

فيما تأتي المواجهة الأخيرة عام 2016 وكانت مباراة ودية فاز بها المنتخب الأردني بنتيجة هدف نظيف، وتعد تلك هى المباراة الوحيدة التي فازت بها الأردن على مصر.

وتعد مباراة الغد هى المواجهة السابعة بين المنتخبين.