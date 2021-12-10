وكيله: هالاند قد يذهب لأي من هذه الأندية الأربعة

كشف مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند نجم دورتموند أي أندية قد ينتقل لها اللاعب في المستقبل.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند

وقال رايولا في حواره مع SPORT1:"هالاند سيتخذ الخطوة التالية".

وواصل "بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية التي قد ينتقل لها".

وأضاف "كلنا نعرف، وكذلك دورتموند، أن وقت رحيل هالاند سيأتي. ربنا هذا الصيف، ربما الصيف التالي. هناك فرصة كبيرة لرحيله في الصيف المقبل".

وتترقب أندية كبيرة موقف المهاجم النرويجي مع دورتموند، الذي قد يبيع اللاعب بمبلغ كبير بعدما انتدبه في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

وتألق هالاند (21 عاما) مع دورتموند وسجل 74 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 72 مباراة فقط.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.