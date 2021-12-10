وكيله: هالاند قد يذهب لأي من هذه الأندية الأربعة

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 12:46

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند أمام إينتراخت فرانكفروت

كشف مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند نجم دورتموند أي أندية قد ينتقل لها اللاعب في المستقبل.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

وقال رايولا في حواره مع SPORT1:"هالاند سيتخذ الخطوة التالية".

وواصل "بايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هذه الأندية التي قد ينتقل لها".

أخبار متعلقة
كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة مواجهات ربع نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة تقرير: برشلونة يريد راشفورد حمادة طلبة: حسام غالي عاد من نيجيريا غاضبا ولم يُستبعد بسبب مخالفة كوبر

وأضاف "كلنا نعرف، وكذلك دورتموند، أن وقت رحيل هالاند سيأتي. ربنا هذا الصيف، ربما الصيف التالي. هناك فرصة كبيرة لرحيله في الصيف المقبل".

وتترقب أندية كبيرة موقف المهاجم النرويجي مع دورتموند، الذي قد يبيع اللاعب بمبلغ كبير بعدما انتدبه في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

وتألق هالاند (21 عاما) مع دورتموند وسجل 74 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 72 مباراة فقط.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.

دورتموند هالاند
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يريد راشفورد موندو ديبورتيفو: برشلونة يشك في توخيل بسبب ديمبيلي رومانو: لاعب أياكس قريب من الرحيل بسبب عدم المشاركة سبورت: برشلونة يعرف تفاوض ديمبلي مع أندية إنجليزية
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – محمد صبري مديرا فنيا لـ بلبيس 42 دقيقة | الدرجة الثانية
كأس العرب - بلايلي: كنت موفقا في الهدف.. اليوم نفرح وغدا نستعد لمواجهة قطر 45 دقيقة | كأس العرب 2021
4 قرارات من اتحاد السلة بشأن واقعة مباراة الزمالك والجزيرة في دوري السوبر 49 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - مدرب المغرب: لم نلعب بنصف مستوانا.. وتعلمنا الكثير من البطولة 49 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مدرب الجزائر: التفاصيل الصغيرة حسمت مواجهة المغرب 57 دقيقة | كأس العرب 2021
شكرا للمتعة المغاربية.. ركلات الترجيح تنصر الجزائر على المغرب بعد موقعة كروية جميلة ساعة | كأس العرب 2021
هدف على طريقة السلطان.. إبراهيموفيتش ينتزع نقطة ميلان أمام أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة