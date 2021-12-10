تقرير: برشلونة يريد راشفورد

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 11:56

كتب : FilGoal

راشفورد تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

قالت صحيفة إل ناثيونال الإسبانية إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

برشلونة

وأشارت إلى أن فريق بلاوجرانا يسعى ليكون راشفورد (24 عاما) نجم خط هجومه.

لكن تبقى المشكلة في توفير قيمة الصفقة وفقا لما ذكرته الصحيفة، وذلك بسبب وضعية برشلونة الاقتصادية.

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ويمتد عقد راشفورد مع يونايتد إلى 2023.

نجم إنجلترا شارك في 282 مباراة مع فريق الشياطين الحمر وسجل 91 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وبسبب الإصابة لم يشارك راشفورد سوى في 11 مباراة مع يونايتد وسجل 3 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ومثل راشفورد منتخب الأسود الثلاثة في 46 مباراة وسجل 12 هدفا.

حل وصيفا مع الفريق في يورو 2020.

برشلونة مانشستر يونايتد راشفورد
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