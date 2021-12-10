فاتح تريم: سنفعل بند شراء مصطفى محمد
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 11:10
كتب : FilGoal
قال فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي إن ناديه ينوي تفعيل بند ضم مصطفى محمد نهائيا من الزمالك.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وأعير مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي لعام ونصف مع إمكانية ضمه نهائيا قبل نهاية العام الجاري.
وقال فاتح تريم في مؤتمر صحفي عُقد عقب التعادل السلبي مع مارسيليا في الدوري الأوروبي: "على الأرجح سنفعل خيار شراء مصطفى محمد".
وواصل "نرغب في بقائه معنا وتحدثنا مع رئيس النادي".
ويحق لجالاتا سراي ضم مصطفى محمد من الزمالك نهائيا بعد دفع 4 ملايين دولار.
وشارك مصطفى في 24 مباراة الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.
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فاتح تريم: سنفعل بند شراء مصطفى محمد 8 دقيقة | أوروبا