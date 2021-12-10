مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.. كأس العرب والدوري الإنجليزي

يشهد اليوم الجمعة بداية الدور ربع النهائي لكأس العرب.

ففي تمام الخامسة وعبر قناة "بي إن سبورتس 1" يواجه منتخب تونس منافسه عمان.

وفي تمام التاسعة وعبر القناة ذاتها يواجه منتخب قطر نظيره الإمارات.

أما في الساعة العاشرة مساء وعبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" يواجه برينتفورد نظيره واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وفي الوقت ذاته وعبر قناة "بي إن سبورتس 2" يواجه مايوركا منافسه سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

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