روما يتصدر مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي.. وهدية إلى توتنام في محنته

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 00:36

كتب : FilGoal

تامي أبراهام يحتفل بهدف روما في أودينيزي

تصدر روما مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما فاز على سسكا صوفيا البلغاري بثلاثة أهداف لهدف.

وحل روما ضيفا على الفريق البلغاري في ملعب بلغارسكا أرميا لملاقاته في سادس جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

افتتح تامي أبراهام أهداف المباراة في الدقيقة 15.

أضاف بورخا مايورال الهدف الثاني لروما في الدقيقة 35 قبل أن يتمم تامي أبراهام ثلاثية روما بهدف آخر له في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 75 سجل حمزة كاتاكوفيتش هدف تقليص الفارق لسسكا صوفيفا.

وسجل يانيك فيلدشوت الهدف الثاني للفريق البلغاري.

وفي المجموعة ذاتها تعادل زوريا لوهانسك الأوكراني مع بودو جليمت النرويجي إيجابيا بهدف لمثله في ملعب الأول.

بتلك النتائج يتصدر روما المجموعة بـ13 نقطة يليه بودو جليمت بـ12 نقطة ثم زوريا ثالثا بسبع نقاط وأخيرا سسكا صوفيا بنقطة وحيدة.

وتأهل روما لمرحلة خروج المغلوب مباشرة فيما يخوض بودو جليمت دور الـ16 المكرر مع الهابطين من الدوري الأوروبي.

وفي المجموعة السابعة فاز فيتيسه أرنهيم الهولندي على مورا السلوفيني بثلاثة أهداف لهدف.

ولم يخض توتنام مباراته مع ستاد رين الفرنسي بسبب تفشي كورونا في صفوف الفريق الإنجليزي.

بتلك النتيجة يتصدر رين المجموعة بـ11 نقطة يليه بـ10 نقاط فيتيسه أرنهيم ثم توتنام ثالثا بسبع نقاط وأخيرا مورا رابعا بثلاث نقاقط.

ويحتاج توتنام للفوز بهدف دون رد ليتأهل بسبب فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة عن منافسه الهولندي بعدما تعادلا في كل شيء في المواجهات المباشرة بينهما.

وكان الفريق الهولندي فاز في ملعبه بهدف دون رد وخسر في لندن بثلاثة أهداف لهدفين.

روما توتنام دوري المؤتمر الأوروبي
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