مصطفى محمد يأتي متأخرا.. جالاتا سراي يحسم الصدارة وبطاقة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

حسم جالاتا سراي التركي تأهله المباشر إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بتعادله مع لاتسيو الإيطالي بدون أهداف.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي على مقاعد البدلاء، حتى شارك في الدقيقة 88 على حساب كريم أكتوركوجلو.

في المجموعة ذاتها حقق مارسيليا الفرنسي الفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي بهدف نظيف سجله أركاديوش ميليك في الدقيقة 35، ولكنه لم يكن كافيا إلا للانتقال إلى دوري المؤتمر الأوروبي بالمركز الثالث.

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بذلك يتصدر جالاتا سراي المجموعة الخامسة بـ12 نقطة، يليه لاتسيو بـ9 نقاط ثم مارسيليا بـ7 نقاط وأخيرا لوكوموتيف موسكو بنقطتين.

وفي المجموعة السادسة تعادل النجم الأحمر الصربي مع براجا البرتغالي بهدف لمثله، فيما تعادل ميتلاند الدنماركي مع لودوجوريتس البلغاري بدون أهداف.

بهذه النتيجة حافظ النجم الأحمر على صدارة المجموعة بـ11 نقطة، يليه براجا بـ10 نقاط، فيما تراجع ميتلاند إلى دوري المؤتمر بـ9 نقاط وغادر لودوجوريتس بنقطتين.

أما عن المجموعة السابعة حقق سلتيك الاسكتلندي فوزا مثيرا على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكنه لم يكن كافيا للتأهل.

تقدم ستيفن ويلش في الدقيقة 3 لصالح سلتيك، وفي الدقيقة 69 تعادل الضيوف بهدف عكسي سجله سكوت باين، بينما استرد إيوان هندرسون التقدم في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 75 استرد بورخا إجلسياس التعادل، قبل أن يسجل ديفيد ترنبول هدف الفوز في الدقيقة 78.

وحقق فيرينسفاروشي المجري فوزه الوحيد على باير ليفركوزن الألماني الذي احتفظ بالصدارة، وذلك بهدف عيسى لايدوني في الدقيقة 82.

ليفركوزن حافظ على الصدارة بـ13 نقطة، يليه بيتيس رغم الخسارة بـ10 نقاط، فيما انتقل سلتيك بـ9 نقاط إلى دوري المؤتمر، ليغادر الفريق المجري بـ3 نقاط.

أخيرا في المجموعة الثامنة خسر وست هام يونايتد الإنجليزي مباراة تحصيل حاصل على يد ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الرابعة.

على الناحية الأخرى فاز رابيد فيينا النمساوي على مضيفه جينك البلجيكي بهدف نظيف سجله روبرت ليوبيسيتش في الدقيقة 29.

النتائج تركت وست هام على الصدارة بـ13 نقطة يليه زغرب بـ10 نقاط ثم فيينا بـ6 نقاط وأخيرا أقصي جينك بفعل الخسارة حيث تجمد رصيده عند 5 نقاط.

يذكر أن الأول يتأهل مباشرة إلى دور الـ16، بينما يلعب الثاني في ثاني الأدوار ضد الفرق الآتية من دوري أبطال أوروبا، وينتقل الثالث إلى دوري المؤتمر الأوروبي بينما يغادر الرابع.

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