مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف حجازي وأيمن أشرف النهائي من باقي كأس العرب

تأكد موقف أحمد حجازي، وأيمن أشرف ثنائي منتخب مصر المصاب من استكمال بطولة كأس العرب.

وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "أحمد حجازي جاهز لمباراة نصف نهائي كأس العرب في حالة تأهل المنتخب. اللاعب يخوض حاليا برنامج تأهيلي من الإصابة، ويسير بشكل جيد جدا".

ويعاني أحمد حجازي من شد في العضلة الخلفية، تعرض له خلال مباراة الجزائر.

أما عن أيمن أشرف، فقال المصدر لـFilGoal.com: "أيمن أشرف خارج البطولة بالكامل للإصابة. لن يتمكن من اللحاق بأي مباراة بشكل مؤكد".

كان منتخب مصر قد أعلن إصابة أيمن أشرف بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأردن يوم السبت المقبل في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وفي حالة تأهل مصر لنصف النهائي، ستلعب مع الفائز بين تونس وعمان يوم الأربعاء.