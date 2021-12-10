مرتضى يكشف لـ في الجول عن خطوة قبل إعلان اسمين جديدين في جهاز كارتيرون

الجمعة، 10 ديسمبر 2021 - 00:27

كتب : بسام أبو بكر

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن خطون ينوون فعلها قبل إعلان الاسمين الجديدين للجهاز الفني لنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com: "حددنا اسمين للتواجد في الجهاز الفني لـ باتريس كارتيرون".

وأضاف "ننتظر المدرب للتوقيع على ورقة بموافقته على تواجدهما، ولن نفصح عن اسميهما قبل توقيعه أولا".

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كان مرتضى منصور قد كشف في وقت سابق اليوم الخميس عن اعتماده لتشكيل الجهاز الفني لـ باتريس كارتيرون بناء على توصية إسماعيل يوسف القائم بأعمال منصب أمين صندوق النادي.

ولم ينتدب الزمالك مساعدا لمدربه الفرنسي منذ رحيل أسامة نبيه مع نهاية الموسم الماضي.

ويقود كارتيرون فريق الزمالك في ولايته الثانية التي بدأت في فبراير الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب باتريس كارتيرون مرتضى منصور
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