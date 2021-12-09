شوقي غريب يرد لـ في الجول على تصريحات دكرنس: رئيس النادي هو الذي رشح اللاعبين لنا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 22:25

كتب : بسام أبو بكر

غريب - شوقي - وائل رياض - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على تصريحات تامر إسماعيل نائب رئيس دكرنس بشأن استدعاء لاعبين فوق السن القانوني وهما مؤمن سمير وشادي ماهر.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا لنادي دكرنس وألغينا استدعاء الثنائي".

وواصل "قمنا بضم 12 لاعبا من الدرجة الثانية وهذا الدوري هو منجم ذهب، ورئيس النادي هو من رشحهم لنا".

أخبار متعلقة
بعد استدعاء المنتخب الأولمبي لهما.. دكرنس لـ في الجول: الثنائي فوق سن فريق شوقي غريب من الأساس الزمالك يعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة طبيب الزمالك: سلبية مسحة إسلام جابر

وتحدث وائل رياض "شيتوس" مدرب منتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com قائلا: "رئيس دكرنس هو من اتصل بنا وبالتحديد بمعتمد جمال وقال لنا إنه يمتلك أربعة لاعبين مميزين وأرشحهم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي".

وواصل "وبما إننا في بداية التحضير فنعتمد على الترشيحات ونستمع لمختلف الآراء وهذا طبيعي".

وأتم وائل رياض تصريحاته قائلا: "لكن يبدو أن رئيس دكرنس رشح لنا بعض اللاعبين بدون أن يعرف سنهم وقلنا له ما المشكلة أن نتابعهم؟".

ماذا حدث؟

استدعى منتخب مصر الأولمبي لاعبي دكرنس مؤمن سمير وشادي ماهر رغم كونهما من مواليد 1997 و1998 وهو ما يعني تجاوزهما السن القانوني.

ومن المفترض ألا تتجاوز أعمار لاعبي المنتخب الأولمبي 23 عاما وفقا للقواعد.

وقال تامر إسماعيل نائب رئيس دكرنس لـFilGoal.com: "بالفعل تسلمنا خطابا يفيد باستدعاء مؤمن سمير وشادي ماهر لمنتخب مصر الأولمبي".

واستدرك "هذا على الرغم من كون اللاعبين من مواليد 1997 و1998 ونحن نعرف أن المنتخب الأولمبي يضم مواليد 2001".

وأتم "لكن من المفترض أن ينضم كلا اللاعبين لصفوف المعسكر غدا إلا إذا حدث شيئا جديدا".

وائل رياض المنتخب الأولمبي دكرنس
نرشح لكم
بعد استدعاء المنتخب الأولمبي لهما.. دكرنس لـ في الجول: الثنائي فوق سن فريق شوقي غريب من الأساس بعد انسحاب الجزائر وإلغاء نتائج القرعة.. تأجيل بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد حسين ياسر المحمدي: عدت للتدريب في بيتي الزمالك.. وهذه أهدافي المستقبلية الزمالك يعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة
أخر الأخبار
شوقي غريب يرد لـ في الجول على تصريحات دكرنس: رئيس النادي هو الذي رشح اللاعبين لنا 50 دقيقة | مصر
الدوري الأوروبي - عبور ليون ورينجرز معا بالتعادل.. سوسييداد يقلب الطاولة على أيندهوفن 59 دقيقة | أوروبا
بعد مباراة مجنونة.. نابولي يُرسل ليستر إلى دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | أوروبا
وداعا أتالانتا.. فياريال يكتب النهاية وينتزع البطاقة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد استدعاء المنتخب الأولمبي لهما.. دكرنس لـ في الجول: الثنائي فوق سن فريق شوقي غريب من الأساس ساعة | مصر
مصطفى محمد احتياطي في موقعة الصدارة بين جالاتا سراي ولاتسيو ساعة | أوروبا
بعد انسحاب الجزائر وإلغاء نتائج القرعة.. تأجيل بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2 ساعة | رياضات أخرى
حسين ياسر المحمدي: عدت للتدريب في بيتي الزمالك.. وهذه أهدافي المستقبلية 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أصوات العرب في الكرة الذهبية – 5 دول اختارت صلاح أولا.. ولم يتواجد بقائمة 6 بلدان 2 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة