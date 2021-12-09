شوقي غريب يرد لـ في الجول على تصريحات دكرنس: رئيس النادي هو الذي رشح اللاعبين لنا

رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على تصريحات تامر إسماعيل نائب رئيس دكرنس بشأن استدعاء لاعبين فوق السن القانوني وهما مؤمن سمير وشادي ماهر.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا لنادي دكرنس وألغينا استدعاء الثنائي".

وواصل "قمنا بضم 12 لاعبا من الدرجة الثانية وهذا الدوري هو منجم ذهب، ورئيس النادي هو من رشحهم لنا".

وتحدث وائل رياض "شيتوس" مدرب منتخب مصر الأولمبي لـFilGoal.com قائلا: "رئيس دكرنس هو من اتصل بنا وبالتحديد بمعتمد جمال وقال لنا إنه يمتلك أربعة لاعبين مميزين وأرشحهم للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي".

وواصل "وبما إننا في بداية التحضير فنعتمد على الترشيحات ونستمع لمختلف الآراء وهذا طبيعي".

وأتم وائل رياض تصريحاته قائلا: "لكن يبدو أن رئيس دكرنس رشح لنا بعض اللاعبين بدون أن يعرف سنهم وقلنا له ما المشكلة أن نتابعهم؟".

ماذا حدث؟

استدعى منتخب مصر الأولمبي لاعبي دكرنس مؤمن سمير وشادي ماهر رغم كونهما من مواليد 1997 و1998 وهو ما يعني تجاوزهما السن القانوني.

ومن المفترض ألا تتجاوز أعمار لاعبي المنتخب الأولمبي 23 عاما وفقا للقواعد.

وقال تامر إسماعيل نائب رئيس دكرنس لـFilGoal.com: "بالفعل تسلمنا خطابا يفيد باستدعاء مؤمن سمير وشادي ماهر لمنتخب مصر الأولمبي".

واستدرك "هذا على الرغم من كون اللاعبين من مواليد 1997 و1998 ونحن نعرف أن المنتخب الأولمبي يضم مواليد 2001".

وأتم "لكن من المفترض أن ينضم كلا اللاعبين لصفوف المعسكر غدا إلا إذا حدث شيئا جديدا".