الدوري الأوروبي - عبور ليون ورينجرز معا بالتعادل.. سوسيداد يقلب الطاولة على أيندهوفن

تعادل ليون الفرنسي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي بهدف لمثله في ختام منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الأوروبي.

بذلك يبلغ رينجرز دور الـ32 للمسابقة الأوروبية الثانية تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد جيوفاني فان برونكهورست، الذي تولى القيادة خلفا لستيفن جيرارد الذي انتقل لقيادة أستون فيلا الإنجليزي.

المبادرة أتت في الدقيقة 42 من جلين كامارا إلى سكوت رايت الذي سجل الهدف الأول لصالح رينجرز، بينما تعادل ليون في الدقيقة 49 بهدف عكسي على كالفين باسي، بعد أن حول كرة ريان شرقي إلى شباكه بالخطأ.

بذلك يبقى ليون على الصدارة بـ16 نقطة ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي، فيما يتأهل رينجرز في المركز الثاني بـ8 نقاط ليلعب في الدور الثاني ضد الأندية المتراجعة من دوري أبطال أوروبا.

على الناحية الأخرى تغلب سبارتا براج التشيكي على بروندبي الدنماركي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط وينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، غادر بروندبي المسابقات الأوروبية بنقطتين.

وفي المجموعة الثانية ضرب ريال سوسيداد ضيفه أيندهوفن بثلاثة أهداف دون رد ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 43 "ركلة جزاء" و62 وألكساندر سورلوث في الدقيقة 93.

المباراة حسمت بطاقة صعود سوسيداد إلى الدور الثاني ضد أندية دوري الأبطال رافعا رصيده إلى 9 نقاط، فيما تراجع أيندهوفن إلى دوري المؤتمر بتجمد رصيده عند 8 نقاط، بينما حافظ موناكو على صدارته بـ12 نقطة، بعد تعادله مع ستورم جراز الذي غادر المسابقة بنقطتين.