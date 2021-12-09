بعد مباراة مجنونة.. نابولي يُرسل ليستر إلى دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 22:05

كتب : FilGoal

لاعبو نابولي يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي

تغلب نابولي على منافسه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الخميس في مباراة مثيرة في الجولة السادسة والأخيرة من الدوري الأوروبي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

افتتح آدم وناس أهداف نابولي في الدقيقة الرابعة وأضاف إليف إلماس الهدف الثاني للفريق الإيطالي بعد 20 دقيقة.

لكن ما هي إلا ثلاث دقائق فقط إلا ونجح ليستر في تقليص النتيجة عن طريق جوني إيفانز.

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وأضاف كيرنان ديوسيري هول الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 33.

ولم يفلح الفريق الإنجليزي في إدراك التعادل ليودع البطولة وينتقل للدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات ذات المجموعة الثالثة، فاز سبارتاك موسكو على ليجيا وارسو بهدف دون رد.

بتلك النتيجة تصدر سبارتاك موسكو المجموعة بـ10 نقاط بالتساوي مع نابولي لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق الروسي.

واحتل ليستر المركز الثالث بثماني نقاط وأخيرا ليجيا وارسو رابعا بست نقاط.

المجموعة الرابعة

وفي مباراة أخرى تعادل فناربخشه مع منافسه إنتراخت فرانكفورت إيجابيا بهدف لمثله.

فيما فاز رويال أنتويرب البلجيكي على أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد.

وبذلك يتصدر فرانكفورت المجموعة بـ12 نقطة يليه أولمبياكوس بتسع نقاط ثم فناربخشه بست نقاط ويتحول لدوري المؤتمر الأوروبي.

وأخيرا رويال أنتويرب بأربع نقاط.

نابولي ليستر سيتي الدوري الأوروبي
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