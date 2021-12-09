بعد استدعاء المنتخب الأولمبي لهما.. دكرنس لـ في الجول: الثنائي فوق سن فريق شوقي غريب من الأساس

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

استدعى منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب لاعبي دكرنس مؤمن سمير وشادي ماهر.

خبر قد يبدو طبيعيا لكن مع معرفة أنهم من مواليد 1997 و1998 فهذا ما لم يكن عاديا.

وتواصل FilGoal.com مع نادي دكرنس لمعرفة حقيقة تاريخ ميلاد لاعبي الفريق وقال تامر إسماعيل نائب رئيس النادي لـFilGoal.com: "بالفعل تسلمنا خطابا يفيد باستدعاء مؤمن سمير وشادي ماهر لمنتخب مصر الأولمبي".

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واستدرك "هذا على الرغم من كون اللاعبين من مواليد 1997 و1998 ونحن نعرف أن المنتخب الأولمبي يضم مواليد 2001".

وأتم "لكن من المفترض أن ينضم كلا اللاعبين لصفوف المعسكر غدا إلا إذا حدث شيئا جديدا".

ويقيم المنتخب الأولمبي معسكرا للتدرب استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والمؤهلة بدورها لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أنه من المفترض ألا تتجاوز أعمار لاعبي المنتخب الأولمبي 23 عاما وفقا للقواعد.

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