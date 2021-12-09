الزمالك يعلن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

كشف نادي الزمالك عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي رسميا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة يوم 21 ديسمبر الجاري.

وسيستمر باب الترشح لمدة أسبوع يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء.

مرتضى منصور كشف أيضا عن الضوابط للعملية الانتخابية، ومنها عدم الدعاية داخل النادي، مع السماح لأي مرشح بالحصول على كشوفات كامله بأسماء وأرقام المرشحين من المدير التنفيذي بهدف الحفاظ على استقرار النادي.

كما وافق المجلس على التصور الذي قدمه إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق حول الجهاز المعاون للفريق الأول، وكذلك التصور الذي قدمه حمادة أنور حول التشكيل الجديد لقطاع الناشئين، كما وافق مجلس الإدارة على التصور الذي قدمه أحمد عادل عبد الفتاح عضو المجلس عن ألعاب اليد والسلة والطائرة.

مرتضى منصور أعلن في وقت سابق نيته الترشح لانتخابات الزمالك في دورة جديدة.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق، إقامة انتخابات النادي أيام 20، و21، و22 يناير المقبل.