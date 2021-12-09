طبيب الزمالك: سلبية مسحة إسلام جابر

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي خضع لها اللاعب إسلام جابر.

وقال رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إن جابر سيتواجد غدا -الجمعة- في التدريبات الجماعية للفريق.

أما عن حالة عمرو ابو العز المدير الإداري للفريق، أوضح أسامة أنه يتابع حالته خلال الوقت الحالي، وسيتم عمل مسحة طبية له خلال أيام.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.