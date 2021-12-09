طبيب الزمالك: سلبية مسحة إسلام جابر

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 20:51

كتب : إبراهيم رمضان

إسلام جابر الزمالك إنبي الدوري المصري

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19" والتي خضع لها اللاعب إسلام جابر.

وقال رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء إن جابر سيتواجد غدا -الجمعة- في التدريبات الجماعية للفريق.

أما عن حالة عمرو ابو العز المدير الإداري للفريق، أوضح أسامة أنه يتابع حالته خلال الوقت الحالي، وسيتم عمل مسحة طبية له خلال أيام.

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ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري إسلام جابر
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