كأس العرب – مدرب الإمارات: قطر أحد أفضل منتخبات البطولة.. وهنا تكمن صعوبة المباراة

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 20:07

كتب : محمد الجزار

فان مارفيك

قال بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات إنه يتطلع لظهور فريقه بشكل جيد ضد قطر في المباراة التي تقام غدا الجمعة.

ويلتقي منتخب الإمارات بمنافسه قطر صاحب الأرض في ربع نهائي كأس العرب.

وقال فان مارفيك في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: "سنواجه أحد أفضل منتخبات البطولة فمنتخب قطر استعد للمسابقة بأفضل شكل بعدما خاض الكثير من المباريات في مختلف بلدان العالم".

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وتابع المدرب الهولندي حديثه "المباراة ستكون صعبة في ظل الدعم الجماهيري الكبير لقطر ولكننا استعددنا جيدا وسنعمل على تحقيق الفوز".

وعن استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022 قال فان مارفيك: "كل الظروف مثالية والملاعب جيدة خاصة أن الوصول لها لا يتطلب أكثر من 20 دقيقة، ففي مونديال جنوب إفريقيا 2010 كان الذهاب للملاعب يتطلب 45 دقيقة".

ومن جانبه قال عبد الله رمضان لاعب المنتخب الإماراتي إن مباراة الغد لا بديل فيها عن الفوز، مشيرا إلى أن منتخب بلاده درس نظيره القطري جيدا وسيعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة رغم صعوبة المباراة.

الإمارات قطر كأس العرب فان مارفيك
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