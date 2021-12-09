في الجول يكشف سبب غياب يوسف سيف عن التعليق على مباريات كأس العرب

العديد من التساؤلات حول سبب غياب يوسف سيف المعلق القطري الشهير عن التعليق على مباريات كأس العرب.

FilGoal.com يكشف الأسباب الحقيقية لغياب المعلق القطري عن البطولة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يوسف سيف تعرض لوعكة صحية مفاجئة وغادر للعلاج قبل 10 أيام من انطلاق البطولة.

إدارة قنوات بي إن سبورتس منحت يوسف سيف إجازة حتى الاطمئنان عليه وعودته مرة أخرى.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

ووصلت البطولة إلى الدور ربع النهائي حاليا، إذ تلعب قطر مع الإمارات، وتونس مع عمان.

وتلعب مصر مع الأردن، فيما تلتقي الجزائر مع المغرب.