كأس العرب – مدرب عمان: نعاني من مشاكل قبل مواجهة تونس.. ولكن

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : محمد الجزار

برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان

قال برانكو إيفانوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان إن فريقه يعاني من العديد من المشاكل نتيجة فقدانه لبعض اللاعبين بسبب الإصابة والإيقاف.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس قبل لقاء تونس غدا الجمعة: "سنخوض مواجهة قوية ضد تونس وأتمنى أن نقدم مباراة قوية كما ظهرنا في لقاء البحرين السابق والبطولة بشكل عام".

وشدد المدرب الكرواتي "نحن مستعدون ومهيؤون لخوض المباراة ودرسنا المنافس جيدا".

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من جانبه، قال جمعة الحبسي لاعب المنتخب العماني: "جاهزون لخوض لقاء الغد والأجواء مثالية داخل المنتحب لدينا الإصرار والعزيمة على الفوز وتطبيق كل ما يطلبه منا المدرب من أجل الفوز رغم صعوبة المباراة أمام منتخب يضم عناصر لها خبرة جيدة".

وأضاف أن المنتخب العماني لا يهتم بمن سيقابل في البطولة وعليه الأداء الجيد من أجل الفوز وهذا ما جاء من أجله إلى البطولة التي يطمح للفوز بلقبها.

كأس العرب عمان تونس
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