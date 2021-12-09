كأس العرب - مدرب قطر: نتائج الماضي ضد الإمارات لا تمنحنا الأفضلية

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 18:51

كتب : محمد الجزار

فليكس سانشيز قطر كأس العرب

أبدى الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر استعداد فريقه لمواجهة الإمارات غدا -الجمعة- في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2021.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بالتواجد في ربع نهائي البطولة بعد خوض مباريات قوية في دور المجموعات. الآن أصبحت المنافسة أقوى وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نبلغ الأدوار التالية في البطولة".

وفاز منتخب قطر في آخر مواجهتين على الإمارات بنتائج كبيرة، حيث تغلب عليه في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 بأربعة أهداف دون رد، ثم في مجموعات كأس الخليج في نفس العام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وعن ذلك قال سانشيز: "لكل بطولة ظروفها الخاصة واللعب في هذه البطولة يختلف عما سبق، والنتائج الماضية لا تمنح أي منتخب أفضلية الفوز في أي لقاء. علينا أن نقدم مباراة جيدة لنضمن الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، فنحن منتخبين يعرفان بعضهما البعض جيدا".

وتابع "لعبنا في الدور الأول ضمن مجموعة قوية ونجحنا في الفوز بكل المباريات ولكن هذا لا يعني أن التأهل بـ9 نقاط يمنحك الأفضلية في الأدوار الإقصائية، لأن خسارة واحدة كفيلة بمحو كل نتائج المجموعات".

وأضاف سانشيز "أشعر بالرضا التام عن المستوى الذي ظهرنا به، والحضور الجماهيري الكبير لن يشكل أي ضغوط على المنتخب بل سيكون محفزا لتحقيق الفوز".

في الإطار ذاته قال همام الأمين لاعب منتخب قطر إن مباراة الغد مهمة للمنتخبين وعلى العنابي أن يلعب جيدا حتى يتمكن من الفوز على المنتخب الإماراتي القوي الذي يضم في صفوفه العديد من العناصر الجيدة.

وأضاف "علينا أن نلعب غدا بقوة للفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وحضور الجماهير سيكون دافعا قويا للمنتخب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ويلعب منتخب قطر غدا مع الإمارات في ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما بالفائز من الجزائر والمغرب.

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