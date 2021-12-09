كأس العرب – مشاركة أفشة في جزء من مران المنتخب

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 18:44

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

شارك محمد مجدي "أفشة" في جزء من مران منتخب مصر الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء الأردن السبت المقبل.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الأردن في ربع نهائي كأس العرب.

وشارك أفشة في جزء من مران المنتخب بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.

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ويعاني أفشة من شد في العضلة الأمامية غاب على إثره عن لقاء الجزائر الأخير.

فيما يعاني حجازي من شد في العضلة الخلفية، وأيمن أشرف من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويختتم منتخب مصر مرانه غدا الجمعة ويسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش مدرب المنتخب وعمرو السولية قائد الفراعنة.

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