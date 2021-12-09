كرة سلة - بمشاركة الزمالك.. تفاصيل انطلاق دوري إفريقيا في موسمه الثاني

أعلن دوري إفريقيا لكرة السلة BAL اليوم الخميس أن الموسم الثاني من المسابقة سيبدأ يوم السبت الموافق 5 مارس 2022 في داكار بالسنغال وسيشمل محطات في القاهرة بمصر وكيغالي برواندا.

سيضم الدوري الإفريقي لكرة السلة أفضل 12 فريقًا من 12 دولة إفريقية وسيتوسع إلى ما مجموعه 38 مباراة تقام في ثلاث مدن على مدار ثلاثة أشهر في عام 2022.

سيشمل الموسم الثاني لدوري إفريقيا لكرة السلة 15 مباراة في داكار أرينا في السنغال في الفترة من 5 إلى 15 مارس.

هذا بالإضافة لـ15 مباراة في مجمع حسن مصطفى الرياضي الداخلي في القاهرة في الفترة من 9 إلى 19 أبريل.

وثماني مباريات فاصلة ونهائيات في ملعب كيغالي أرينا في رواندا في الفترة من 21 إلى 28 مايو.

وصدر هذا الإعلان اليوم في مجمع حسن مصطفى الرياضي الداخلي بمعرفة رئيس دوري إفريقيا لكرة السلة أمادو جالو فال و أنيبال ماناف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة السلة بإفريقيا ودوري إفريقيا لكرة السلة بحضور الزمالك بطل الدوري.

وسيتم الإعلان عن فرق الدوري BAL والمؤتمرات وتفاصيل إضافية حول الموسم الثاني للبطولة في وقت لاحق.

وقد صرح فال قائلا: "بعد التدشين الناجح والتاريخي في الموسم الماضي، يسعدنا أن نترك بصمتنا في الموسم الثاني من الدوري من خلال تنسيق المنافسة الموسعة، سنجلب المزيد من الألعاب إلى المزيد من البلدان في جميع أنحاء القارة مما يسمح للجماهير الجديدة والعائدة تجربة الإثارة في هذا الدوري العالمي عن قرب وبشكل شخصي."

فيما قال قال ماناف: "بعد هذا الموسم الأول التاريخي الذي لا يُنسى، نتطلع إلى عودة المسابقة في العام المقبل في شهر مارس حيث سيكون هذا الموسم بلا شك أكثر إثارة بسبب زيادة عدد المباريات وكذلك المدن المضيفة الإضافية لا سيما هنا في القاهرة حيث ستقام أيضًا بطولة الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA كأس الإنتركونتيننتال لكرة السلة 2022 في فبراير والتي تضم لأول مرة افتتاحية بطولة دوري أفريقيا لكرة السلة BAL بحضور بطل الدوري نادي الزمالك."

وخلال موسم الثاني لدوري إفريقيا لكرة السلة سيتم تقسيم 12 فريق إلى دورتين من ستة فرق لكل منهما.

ستلعب كل دورة مجموعة من المباريات مكونة من 15 مباراة، حيث سيواجه كل فريق الفرق الخمسة الأخرى في دورة واحدة.

ستتأهل الفرق الثمانية الأولى من مرحلة المجموعات إلى تصفيات الدوري، والتي ستكون بنظام خروج الفريق المهزوم في جميع الجولات الثلاث.

سيتأهل أبطال الدوري الوطني من 12 دولة إفريقية مرة أخرى للموسم الثاني لدوري إفريقيا لكرة السلة بما في ذلك من خلال بطولات تصفيات الصعود للدوري التي ينظمها المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة الإقليمي بإفريقيا FIBA عبر القارة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2021.

وقد هزم فريق الزمالك منافسه الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي 76-63 ليفوز بالبطولة الافتتاحية لدوري إفريقيا لكرة السلة والتي أقيمت على ملعب كيغالي أرينا وتم بثها للجماهير في 215 دولة وإقليم بـ 15 لغة.