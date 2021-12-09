خبر في الجول – الأردن يفقد مدافعه أمام مصر للإصابة

سيفتقد منتخب الأردن لـ يزن العرب مدافع الفريق أمام مصر للإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عدنان حمد مدرب الأردن، سيفتقد لـ يزن العرب مدافع النشامى للإصابة.

وتعرض يزن العرب لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأردن أمام فلسطين، ليتأكد غيابه أمام مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام الأردن مساء السبت، ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس العرب.

يزن شارك مع الأردن في المباريات الثلاث السابقة كاملة، مشاركا في تأهل بلاده للدور التالي.

صاحب الـ25 عاما يملك 31 مباراة دولية، سجل فيهم هدفا واحدا.

ويلتقي الفائز بين مصر والأردن، مع الفائز بين تونس وعمان في نصف النهائي.