لابورتا عقب خروج برشلونة من مجموعات دوري الأبطال: بذلنا ما بوسعنا

أبدى خوان لابورتا رئيس برشلونة حزنه عقب الخروج المخيب من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.

وقال لابورتا في تصريحاته لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "نشعر بالحزن لهذه النتيجة، ولكن يجب علينا المضي قدما".

وأضاف "إنها لحظة للعمل ومحاولة قلب الوضع الحالي".

وأوضح "بذلنا ما بوسعنا والآن يجب علينا أن نحاول اجتياز هذا الوضع".

وشهد دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية خروج برشلونة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 21 عاما، حيث احتل المركز الثالث وراء بايرن وبنفيكا البرتغالي.

وبذلك يتراجع الفريق الكتالوني إلى بطولة الدوري الأوروبي، بعد 3 هزائم، بواقع 2 أمام بايرن ميونيخ وواحدة أمام بنفيكا وجميعهم بنفس النتيجة 3-0، مقابل انتصارين على دينامو كييف وتعادل سلبي مع بنفيكا.

يذكر أن هذه الخسارة تحمل أسوأ المعاني الاقتصادية بالنسبة لنادي برشلونة، حيث كان يهدف النادي للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأسباب مادية بحتة، ويعني الذهاب إلى الدوري الأوروبي أن الفريق سيملك أموال أقل لتدعيم صفوفه.