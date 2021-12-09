مران الزمالك - عودة عبد الشافي وتألق شيكابالا وانتظام ثلاثي المنتخب الأوليمبي

أجرى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات في مجمع الصالات، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم -الخميس- على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق إلى ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن خلال الفترة المقبلة، حيث عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت حديثا حول برنامج المران وبعض الجمل التكتيكية المراد تنفيذها.

لاحقا اجتمع كارتيرون مع الجهاز المعاون، قبل انطلاق التدريبات التي شهدت فقرة بدنية قوية وتدريبات شاقة تحت قيادة فيرناندو وأحمد عصمت مسؤولي الأحمال البدنية للفريق.

وانتظم ثلاثي المنتخب الأوليمبي حسام أشرف وحسام عبد المجيد ومحمد نديم في تدريبات الزمالك، وذلك بعد انتهاء تواجدهم بمسعكر المنتخب الأوليمبي المفتوح تحت قيادة شوقي غريب.

أيضا انتظم محمد عبد الشافي ظهير أيسر القلعة البيضاء في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وسط تألق الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء.

وقرر الجهاز الفني للأبيض خوض مباراة ودية أمام الترسانة يوم السبت القادم الموافق 11 ديسمبر، على أن يخوض ودية أخرى أمام الرائد السعودي يوم 14 ديسمبر.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.