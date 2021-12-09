كأس العرب - مؤتمر مدرب عمان: سنبذل قصارى جهدنا لعبور تونس رغم الغيابات

شدد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب المنتخب العماني على أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل عبور تونس في ربع نهائي كأس العرب، رغم اعترافه بقوة منافسه.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "سنلعب أمام المنتخب التونسي القوي صاحب الخبرة الكبيرة في اللعبة وسنعمل بكل السبل من أجل تحقيق أفضل نتيجة".

وأضاف "الملعب سيكون هو الفيصل رغم أن المنتخب العماني يعاني العديد من المشاكل نتيجة فقدانه لبعض عناصره بسبب الإصابة والإيقاف".

ويتوقع المدرب الكرواتي أن تكون المباراة قوية ومثيرة، خاصة أن المنتخب المنافس يضم عناصر جيدة، حسب وجهة نظره.

وواصل "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة كما ظهرنا في مباراة البحرين الأخيرة وفي البطولة بشكل عام".

منتخب عمان وصل إلى ربع النهائي بعدما احتل وصافة مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف منتخب قطر الذي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وأوضح إيفانكوفيتش أن الجهاز الفني للمنتخب العماني قام بدراسة المنافس من خلال مبارياته في البطولة وأن لاعبي المنتخب لديهم القدرة على تقديم مستوى جيد يوم الجمعة.