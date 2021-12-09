كأس العرب - مؤتمر نجم تونس: سنقدم أفضل ما لدينا أمام عمان لأننا سنلعب تحت ضغط

يتوقع نعيم السليتي نجم المنتخب التونسي أن يظهر فريقه بشكل جيد في لقاء سلطنة عمان ضمن ربع نهائي كأس العرب لأنه سيلعب تحت ضغط إمكانية توديع المسابقة.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال السليتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة "مباراة عمان لن تكون سهلة لأنها ضد منافس جيد".

وأضاف "المنتخب التونسي سيعمل على مواصلة تقديم المستوى الجيد الذي ظهر به في الدور الأول من البطولة".

وأكمل "عندما يلعب منتخب تونس تحت الضغط ينجح دائما في تقديم أداء جيد".

واستشهد قائلا "في مرحلة المجموعات نجحنا في العودة للمنافسة بقوة بعد الخسارة أمام سوريا".

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط على حساب الإمارات وموريتانيا وسوريا.

وأتم السليتي "سندخل مواجهة عمان وهدفنا الإستمرار في البطولة والتأهل لنصف النهائي".

وحال تأهل منتخب تونس إلى نصف النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة مصر والأردن.