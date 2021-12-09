كأس العرب - مؤتمر مدرب تونس: سنفتقد جهود معلول والشيخاوي أمام عمان

أكد منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي أن فريقه سيفتقد خدمات علي معلول وياسين الشيخاوي في المباراة التي ستجمعه مع المنتخب العماني في ربع نهائي كأس العرب.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال الكبير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "الفريق عاد اليه حمزة المثلوثي الذي كان غائبا في الدور الاول".

وأضاف "علي معلول ليس جاهزا للمشاركة في مباراة عمان رغم انضمامه لتدريبات الفريق وذات الامر ينطبق على اللاعب ياسين الشيخاوي".

وشدد منذر الكبير على أن المنتخب التونسي يأخذ البطولة خطوة بخطوة، وهو قادر على اللعب فيها في أي وضع، ومشيرا الى ان التركيز العالي والروح القتالية ستكون هي الفيصل في مباراة الجمعة.

وتابع "المنتخب العماني الذي سنقابله غدا منتخب متطور قدم مستويات جيدة في البطولة وسنعمل للظهور أمامه بشكل جيد واللعب بقوة من أجل الفوز".

وأكمل "خرجنا من مرحلة المجموعات بالعديد من الدروس على جميع المستويات التي لابد أن نستفيد منها في الادوار المقبلة في البطولة حيث ان المنتخب مطالب بالظهور الجيد وتقديم افضل مستوى له في هذه المنافسة لتحقيق الهدف من المشاركة".

ويرى مدرب تونس أن البطولة التي ضمت العديد من المنتخبات القوية شهدت مستويات فنية عالية.

وحال تأهل منتخب تونس في نصف النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة مصر والأردن.

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط على حساب الإمارات وموريتانيا وسوريا.