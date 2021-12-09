طبيب تونس لـ في الجول: المثلوثي سيتواجد على الدكة أمام عمان

أوضح سهيل الشملي طبيب منتخب تونس جاهزية حمزة المثلوثي من مواجهة عُمان في ربع نهائي كأس العرب 2021.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي غدا الجمعة في الخامسة مساءً.

وأعلن الاتحاد التونسي تعافي المثلوثي من إصابته بفيروس كورونا بعدما شارك في مباراة موريتانيا بالجولة الأولى من البطولة.

وقال طبيب منتخب تونس لـ FilGoal.com: "حمزة المثلوثي سيتدرب اليوم مع المنتخب".

وأضاف "أجرى تدريبات خفيفة على انفراد في الحجر الصحي ولم يُعانٍ من أي أعراض".

وأتم "سيتواجد على دكة البدلاء غدا أمام عُمان".

وغاب المثلوثي عن مباراتي سوريا والإمارات في دور المجموعات من كأس العرب.

يذكر أنه حال انتصار تونس فسينتظرون الفائز من مصر والأردن لملاقاته في نصف النهائي.