كأس العرب - المثلوثي جاهز لمواجهة عمان بعد الشفاء من فيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك ومنتخب تونس من فيروس كورونا الذي أصابه قبل عدة أيام.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان: "تماثل حمزة المثلوثي للشفاء التام من فيروس كورونا بعد أن ثبتت سلبية تحاليله وقد التحق اللاعب بزملائه في الفندق".

وأضاف البيان "تلقى حمزة الضوء الاخضر لخوض التدريبات مع بقية اللاعبين".

وذكر البيان أن مدافع الزمالك واصل التدريبات عندما كان في الحجر الصحي لأنه لم يشعر بأي أعرض".

المثلوثي ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة الطبية المنظمة لكأس العرب من أجل المشاركة في لقاء عمان يوم الجمعة.

ويلتقي منتخب تونس مع منافسه عمان الجمعة المقبلة في ربع نهائي كأس العرب.

وشارك المثلوثي في المباراة الأولى لتونس ضد موريتانيا وغاب عن مواجهتي سوريا والإمارات.

يذكر أنه حال انتصار تونس فسينتظرون الفائز من مصر والأردن لملاقاته في نصف النهائي.