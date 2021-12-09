كأس العرب - قائد الإمارات: سنقاتل من أجل عبور قطر نحو نصف النهائي

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

الإمارات - كأس العرب

طالب وليد عباس قائد منتخب الإمارات فريقه بالقتال بقوة من أجل تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي كأس العرب أمام قطر يوم الجمعة.

وقال عباس في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: "الجميع يدركون أهمية المباراة وصعوبتها في ذات الوقت، خاصة وأن المنافس هو صاحب الأرض وسيكون مدعوماً بمساندة جماهيرية كبيرة".

وأضاف "الفائز سيتأهل إلى نصف النهائي فيما يغادر الخاسر البطولة، وهو الأمر الذي يزيد من أهمية المباراة ويضاعف صعوبتها".

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وشدد البالغ من العمر 36 عاما "الفوز مطلوب واللاعبون سيقاتلون من أجله".

وتابع "تحضيراتنا لهذه المباراة سارت بصورة طبيعية من خلال التدريبات اليومية بعد راحة لمدة 24 ساعة عقب لقاء تونس".

وأتم "الجهاز الفني بذل جهداً كبيرا في تجهيز كل العناصر الموجودة، وجميع اللاعبين جاهزون ورهن إشارة المدرب".

من جهته، قال علي سالمين لاعب منتخب الإمارات إن فريقه يسعى لتحقيق التأهل إلى نصف النهائي، عندما يواجه منتخب قطر، مؤكداً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد وفي كامل الجاهزية للقاء المهم الذي يجمع المنتخبين الخليجيين.

وحول الأجواء في صفوف المنتخب وتحضيراته للقاء قال سالمين: "الأجواء أكثر من رائعة والروح المعنوية عالية في أوساط اللاعبين، والجميع حريصون على تقديم مستوى جيد وسيجتهدون لتحقيق النتيجة المطلوبة، لن ندخر جهدا في سبيل الوصول لهدفنا ونأمل أن يوفقنا الله".

وليد عباس الإمارات قطر
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