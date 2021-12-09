كأس العرب - منذر الكبير لـ في الجول: مواجهة نصف النهائي؟ لابد أن نكون جاهزين

يفضل منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس أن يكون منتخبه جاهزا حال تأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة عُمان في ربع النهائي غدا الجمعة في الخامسة مساءً.

وقال المدير الفني لـ منتخب تونس لـ FilGoal.com: "نتمنى التوفيق والجمهور هو اللاعب رقم 1".

وأضاف "في مواجهة الإمارات عدنا لجمهورنا بعد الفوز وقدمنا نسخة محترمة ونريد أن نواصل مشوارنا وإسعادهم".

وعن مواجهة نصف النهائي: "نتأهل في نصف النهائي أولا ولابد أن نكون جاهزين أمام جميع المنتخبات العربية".

وحال تأهل منتخب تونس في نصف النهائي، سيواجه الفريق الفائز من مباراة مصر والأردن.

وتصدر منتخب تونس المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط على حساب الإمارات وموريتانيا وسوريا.