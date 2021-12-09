لايبزج يعلن تيديسكو مديرا فنيا

الخميس، 09 ديسمبر 2021 - 15:32

كتب : FilGoal

دومينيكو تيديسكو - ريد بول لايبزج

أعلن ريد بول لايبزج الألماني تعيين الإيطالي دومينيكو تيديسكو مديرا فنيا خلفا لـ جيسي ماراش.

والنادي الألماني تعاقده مع الإيطالي البالغ 36 عاما حتى يونيو 2023.

وأقال لايبزج مدربه الأمريكي في الخامس من ديسمبر الماضي بالتراضي.

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وسبق أن تولى تيديسكو مهمة تدريب شالكة الألماني موسم 2017-18 وقاد الفريق في أول مواسمه لأن يحل وصيفا خلف بايرن ميونيخ.

في الموسم الثاني وبعد الخسارة بنتيجة 7-0 أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وخوض 7 مباريات متتالية دون فوز أقيل من منصبه.

الإيطالي تولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي في أكتوبر 2019، وفي الموسم التالي 2020-2021 حل الفريق ثانيا خلف زينيت في الدوري الروسي.

وتحول لايبزج للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا خلف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

فيما يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

ريد بول لايبزج الدوري الألماني دومينيكو تيديسكو
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