لايبزج يعلن تيديسكو مديرا فنيا

أعلن ريد بول لايبزج الألماني تعيين الإيطالي دومينيكو تيديسكو مديرا فنيا خلفا لـ جيسي ماراش.

والنادي الألماني تعاقده مع الإيطالي البالغ 36 عاما حتى يونيو 2023.

وأقال لايبزج مدربه الأمريكي في الخامس من ديسمبر الماضي بالتراضي.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! 🤝 The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023. 🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 9, 2021

وسبق أن تولى تيديسكو مهمة تدريب شالكة الألماني موسم 2017-18 وقاد الفريق في أول مواسمه لأن يحل وصيفا خلف بايرن ميونيخ.

في الموسم الثاني وبعد الخسارة بنتيجة 7-0 أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال وخوض 7 مباريات متتالية دون فوز أقيل من منصبه.

الإيطالي تولى تدريب سبارتاك موسكو الروسي في أكتوبر 2019، وفي الموسم التالي 2020-2021 حل الفريق ثانيا خلف زينيت في الدوري الروسي.

وتحول لايبزج للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا خلف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

فيما يحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة في الدوري الألماني بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.